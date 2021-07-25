Son dakika haberi | Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü
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Son dakika haberi | Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sudan'ın başkenti Hartum'da bir camide, Kuran-ı Kerim okumak için oturduğu yerden ayrılan adam ölümden döndü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir camide, Kuran-ı Kerim okumak için oturduğu yerden ayrılan adam ölümden döndü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Umm Dom bölgesindeki bir camide sabah namazını bekleyen bir kişi, Kuran-ı Kerim okumak için oturduğu yerden ayrılması ile ölümden döndü. Camideki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın oturduğu sandalyeden kalkarak Kuranı Kerim aldığı ve okumak için önündeki boş sandalyeye geçti, adamın yer değiştirmesinin ardından cami tavanında çökme meydana geldiği görüldü. - HARTUM

Son dakika haberi | Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü
Son dakika haberi | Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü
Son dakika haberi | Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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