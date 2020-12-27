Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor
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Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor

27.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:23

Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor.

Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesinde çiftçilik yapan vatandaşlar Aralık ayını sonuna gelinmesine rağmen yeterli yağış olmadığı için zor günler geçiriyor. Yağmur yağmamasından dolayı tarlalarını süremeyen çiftçiler, sezonun kurak geçmesinden endişe ediyor. Çiftçilerden Aydın Kaya, kuraklık nedeni ile çok vahim durumda olduklarını ifade ederek, "Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Yılsonuna geldik ama yapış olmadığı için kimse tarlasını süremedi. Temennimiz biran önce yağmur yağması" dedi.

Çiftçilerden Mehmet Güngör ise yaklaşık 6 aydır yağmur yağmadığını belirterek, "Tarlalar kurak, süremiyoruz. Böyle giderse biz tarlamızı ekemeyeceğiz. Çoğu kişi buğday ekti ama kuraklık nedeni ile tohumlar yeşermedi, çürümeye kaldı. Bu da çok kötü bir durum, verim kaybı çok yüksek olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhır Erkoç da uzun süre yağış olmadığından dolayı arazi sürümediklerini ifade ederek, "Zorlu şartlarda sürülen tarlalarda ise tezekler oluşuyor. Hiçbir şekilde bu tezekleri kırma olanağımız yok. Kırmak istesek de traktörle çalışma yapacağımız için yakıt masrafı artıyor. Rabbim sonumuzu hayır eylesin" diye konuştu.

Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor
Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor
Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor
Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:28:19. #1.15#
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