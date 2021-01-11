Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı
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Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı

11.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:41

Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ciddi bir kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalan İstanbul'da yağan yağmur etkisini az da olsa gösterdi. Cumartesi günü %19,16 olan doluluk oranı %21,13'e yükseldi. İstanbul'da hafta boyunca yağmur beklenirken, barajların doluluk oranının da ürküten seviyelerden uzaklaşacağı öngörülüyor.

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.

BARAJLARIN DOLULUĞU GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE %36,67 OLMUŞTU

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,67 olan doluluk oranı bu sene yüzde 19,16 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar psikolojik sınır olarak yüzde 20'yi belirlerken, cumartesi günü başlayan sağanak yağış İstanbulluları sevindirdi.

YÜZDE 1,97'LİK BİR ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

2 gündür aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 21,13'e kadar yükseldi. Bu veriler ise yüzde 1,97'lik artışa tekabül etti.

Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ SON DURUM

  1. Istrancalar Barajı: %77,37
  2. Terkos Barajı: %21,98
  3. Sazlıdere Barajı: %5,65
  4. Büyükçekmece Barajı: %19,08
  5. Alibeyköy Barajı: %32,62
  6. Ömerli Barajı: %17,58
  7. Darlık Barajı: %45,66

METEOROLOJİ HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre İstanbul'da hafta boyunca sağanak yağış ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu durum ise barajlardaki kritik seviyelerin üzerine çıkılacağı şeklinde değerlendirildi.

Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı
Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı
Haber Yorumları (2)
...: Karda yağacak inşallah.
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İBB ACİL ÇÖZÜM: göreve
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500
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