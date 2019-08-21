Kuraklık buğday verimini yüzde 60 düşürdü

21.08.2019 11:46

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle buğdayda yüzde 60 oranında verim kaybı olduğu belirtildi.

İlkbahar mevsimindeki rüzgarlar ve buğdayın olgunlaşma döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler bu yıl umduğunu bulamadı. Buğday hasadında hayal kırıklığı yaşayan çiftçiler, devletin yapacağı desteği bekliyor. Bayburtlu çiftçiler, bu yıl adeta bir afet yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60 civarında ürün kaybı yaşadıklarını belirten çiftçiler, "Bu yıl buğday tarlalarında verimimiz çok düşük. Buğday biçimine başladık, biçerlerimiz çalışıyor. Normal boyu 40 veya 50 santimetre olması gereken buğdayın boyu şu anda 20 santimetreyi geçmemiş. Hem samandan zarar ediyoruz hem de buğdaydan. Başak boyu çok küçük olduğundan dolayı verim de çok düşük. Geçen yıl 40- 50 bin ton buğday hasadı elde ettik. Bu yıl 25- 20 bin tonu geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık olarak yüzde 60'lık ürün kaybımız var." dedi.

"Rüzgar toprağı kuruttu, buğdayın gelişimi durdu"

İlkbaharda esen şiddetli rüzgarın toprağı kuruttuğunu ve buğdayın gelişimini durduğunun altını çizen çiftçiler, "Kuraklık ve yağış eksikliğinin yanı sıra ilkbaharda rüzgar da zarar verdi. Geçen yıl kar yağışı oldu, ama bahar mevsiminde bir hafta 10 gün boyunca yel dediğimiz bir rüzgar esti. O rüzgar toprağı kuruttu ve buğdayın gelişimini durdurdu. Sadece buğday değil, ot veriminde de aynı sıkıntımız var. Yani yem bitkilerinde de aynı sıkıntımız var." dediler. - BAYBURT

Kaynak: İHA