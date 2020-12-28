Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu
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Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu

28.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:04

- Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu Bursa'da kuraklık sebebiyle her geçen gün çekilmenin yaşandığı İznik Gölünde oluşan balçık alan motokros tutkunları için bulunmaz bir parkur haline geldi.

- Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu

BURSA - Bursa'da kuraklık sebebiyle her geçen gün çekilmenin yaşandığı İznik Gölünde oluşan balçık alan motokros tutkunları için bulunmaz bir parkur haline geldi.

İznik Gölünde yaşanan kuraklık 300 metreye kadar çekilmeye neden oldu. Gölün çekildiği alanları ise motokros tutkunları parkur haline getirdi.

350 metre çekilmenin yaşandığı Türkiye'nin 5. Marmara bölgesinin ise en büyük gölü olan İznik Gölünde kayıklar bile karaya oturdu. Göldeki doğa olayı havadan da drone ile görüntülendi.

Suyun çekildiği alan büyük kara parçası ortaya çıkarırken şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Yarış motorlarından oluşan 5 kişilik bir grup gölün üzerinde motosikletleri ile şov yaptılar. Bu anları gören vatandaşlar ise şok yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

İznik Gölü Çakırca kıyısında işletme sahibi Aysel Güleç gözyaşları içinde gölün içler acısı halini anlattı. Güleç, "Ben sahil kasabasında sahil kenarı işletmecisiyim. Biz bu gölü birkaç sene içinde göremeyeceğiz. Ben her sabah iş yerime geldiğimde ilk önce gelip gölün durumuna bakıyorum. Her geçen gün karşılaştığım manzara gerçekten beni çok üzüyor. Bu giden sadece göl değil, bu giden bizim çocuklarımızın geleceği. Yani ben ileride çocuklarıma "burası da bir göldü burada su vardı burada yüzülüyordu" demek istemiyorum. Biz bu yaz göle giremedik, her yer bataklık oldu" dedi.

55 yıldır İznik Gölünü böyle görmedim

İznik gölünün kıyısında işletmesi bulunan Naci Özsoy ise "55 yaşındayım 30 sene balıkçılık yaptım. 20 senedir de işletmeciyim. İznik Gölü'nün bu derece çekildiğini hiç görmedim. Görsel olarak yakında sazlıklar da çıkar buradan sivrisinek, yılan buna benzer her şey köyümüze gelir. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu
Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu
Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu
Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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