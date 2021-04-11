Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Kura nehri taştı, Ardahan ovası sular altında kaldı Ardahan'daki yağışla birlikte eriyen kar suları Kura Nehri'nin taşmasına neden oldu, Ardahan ovası sular altında kaldı.

Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Kura nehri taştı, Ardahan ovası sular altında kaldı

ARDAHAN - Ardahan'daki yağışla birlikte eriyen kar suları Kura Nehri'nin taşmasına neden oldu, Ardahan ovası sular altında kaldı.

Ardahan'ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası'nın yarısını sular altında bıraktı. Vatandaşlar taşan nehirde selfie yaparak bu anı ölümsüzleştirdi.

Kura Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri ise sular altında kaldı. Su seviyesi giderek yükselen Kura nehri, bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başladı. Karların erimesi ve yağışlarla birlikte su seviyesinin daha da yükselmesi ev sahiplerini de tedirgin etti. Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükseleceğini belirten vatandaşlar, evlerin sular altında kalabileceğini belirtti.

Kubilay Koçak, "Baharın gelmesiyle birlikte dağlarda ve ovada eriyen karlar ve yağan yağmurla birlikte ova sular altında kaldı. Görüntü çok güzel ve denizi andırıyor. Ardahan'ın yazı ayrı güzel, baharı ve kışı ayrı bir güzel ve bu güzellikleri yaşamak ve görmek lazım." Dedi.

Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Ece Erken Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Ryan Babel Fatih Terim Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:36:27. #1.15#
title