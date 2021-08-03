Kur'an kurslarında eğitim sürüyor
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Kur'an kurslarında eğitim sürüyor

Kur'an kurslarında eğitim sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla 5 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında planlanan 2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis ve ilçelerinde de devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla 5 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında planlanan 2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis ve ilçelerinde de devam ediyor.

Kilis Müftülüğü İl Özel İrşat ekibi, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve beraberindeki din görevlileri Elbeyli ilçesinde eğitime devam eden Mihti Kaplan Camii ve Geçerli Camii Yaz Kur'an Kursları'na rehberlik, denetim ve irşat maksadıyla ziyaretlerde bulundular.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, öğrencilerle birebir ilgilendi. Öğrencilerin isteklerini dinleyen Şahin, "Öğrencilerimizin dinimizi öğrenmede yaz kursları önemlidir. Kurslara devam etmeleri için pandemi kurallarına dikkat ediliyor" dedi.

Yaz Kur'an Kursu öğretici hocalarından da yürütülen eğitim-öğretim hakkında bilgileri alan İl Müftüsü Şahin, daha etkin ve verimli bir eğitim verilebilmesi konusunda öğreticilerle istişarelerde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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