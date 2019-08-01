Kur'an kursları öğrencileri ve velileri Kara Mustafa Paşa Camii'nde bir araya geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları öğrencileri ve velileri, Kara Mustafa Paşa Camii'nde bir araya geldiler.

Pazaryeri ilçesinde okulların kapanması ile birlikte açılan yaz Kur'an kursları öğrencileri ve velilerinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve ilahiler okundu. Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, İlçe Vaizi Sefa Çelik, diğer camilerde görevli imamlar da katıldı. İlçe Vaizi Sefa Çelik tarafından öğrencilere ve velilere Kur'an kursları çalışmaları hakkında bilgiler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA