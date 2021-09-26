Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

KUR'AN-I Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasın'da dereceye giren hafızlar, Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinden aldı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Kur'an Kursları talebelerinin katıldığı Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali Ayasofya Camii'nde düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Hafız Furkan Süngü, ikinci Fatih Gökdal, üçüncü Erdoğan Okka'ya ödüllerini verdi. Törene Ayasofya Camii'ne ziyarete gelen turistler ve Kur'an sevdalıları katıldı.

"BU YARIŞMALARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Kur'an Kurslarımızdaki hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarını, hep yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu Kur'an-ı güzel okumaya teşviktir. Jüri üyelerimiz, tilavetine, teşbihine ve makamına bakarak değerlendirme yapıyorlar. Tüm yarışmacı arkadaşlarımızı, jüri üyelerimizi ve hocalarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

"BENDE İYİ ÇALIŞTIM VE BİRİNCİ OLDUM MUTLUYUM"Yarışmanın birincisi Hafız Furkan Süngü (11) "Aileme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediler ve çalıştırdılar. Diğer arkadaşlarımda çok iyi yarıştı. Ben de iyi çalıştım ve birinci oldum, mutluyum. Ayasofya'ya gelmeyi Allah herkese nasip etmez. Bana nasip oldu. Mutluyum" şeklinde konuştu.

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