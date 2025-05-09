'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı

Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir?

Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir? sorusu, İslam tarihine ilgi duyan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir?

Kur'an-ı Kerim, ilk olarak peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla parça parça indirildi ve sahabeler tarafından ezberlendi ya da çeşitli malzemelere yazıldı. Ancak vahyin tamamlanmasından sonra Kur'an'ın bir kitap (mushaf) haline getirilmesi, önemli bir tarihi süreçle gerçekleşti. Peki, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir?

KUR'AN-I KERİM'İ KİTAP HALİNE GETİREN SAHABE KİMDİR?

Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap haline getirme görevini üstlenen sahabe, Halife Hz. Ebubekir'dir (r.a.). Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) vefatından sonra meydana gelen Yemame Savaşı'nda çok sayıda hafız şehit olunca, Kur'an ayetlerinin unutulma riski ortaya çıktı. Bu nedenle Hz. Ömer'in ısrarı üzerine, Halife Hz. Ebubekir, Kur'an'ın mushaf haline getirilmesini uygun buldu. Bu önemli görevi ise genç sahabe ve vahiy kâtibi Zeyd bin Sabit (r.a.)'e verdi. Böylece Kur'an-ı Kerim ilk defa yazılı olarak tek cilt haline getirildi.

Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir?

KUR'AN-I KERİM'İ KİM ÇOĞALTTI?

Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak standartlaştırılmasını sağlayan sahabe ise Halife Hz. Osman bin Affan'dır (r.a.). Zamanla farklı bölgelerde Kur'an farklı lehçelerle okunmaya başlanınca, bu durum karışıklıklara yol açtı. Hz. Osman, bu farklılıkların önüne geçmek için Hz. Hafsa'da saklanan ilk mushafı esas alarak yeni bir komisyon kurdu.

Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bu komisyon, Kureyş lehçesi esas alınarak yeni mushaflar hazırladı. Bu mushaflar, İslam coğrafyasının farklı merkezlerine gönderildi ve diğer nüshalar toplatılarak yakıldı. Böylece bugün elimizde bulunan Kur'an mushafı, Hz. Osman'ın hazırlattığı nüshaya dayanmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Hizmetli, kız kardeşleri silahla katletti
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

Katilin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.