Kur'an-ı Kerim, ilk olarak peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla parça parça indirildi ve sahabeler tarafından ezberlendi ya da çeşitli malzemelere yazıldı. Ancak vahyin tamamlanmasından sonra Kur'an'ın bir kitap (mushaf) haline getirilmesi, önemli bir tarihi süreçle gerçekleşti. Peki, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren sahabe kimdir?

KUR'AN-I KERİM'İ KİTAP HALİNE GETİREN SAHABE KİMDİR?

Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap haline getirme görevini üstlenen sahabe, Halife Hz. Ebubekir'dir (r.a.). Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) vefatından sonra meydana gelen Yemame Savaşı'nda çok sayıda hafız şehit olunca, Kur'an ayetlerinin unutulma riski ortaya çıktı. Bu nedenle Hz. Ömer'in ısrarı üzerine, Halife Hz. Ebubekir, Kur'an'ın mushaf haline getirilmesini uygun buldu. Bu önemli görevi ise genç sahabe ve vahiy kâtibi Zeyd bin Sabit (r.a.)'e verdi. Böylece Kur'an-ı Kerim ilk defa yazılı olarak tek cilt haline getirildi.

KUR'AN-I KERİM'İ KİM ÇOĞALTTI?

Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak standartlaştırılmasını sağlayan sahabe ise Halife Hz. Osman bin Affan'dır (r.a.). Zamanla farklı bölgelerde Kur'an farklı lehçelerle okunmaya başlanınca, bu durum karışıklıklara yol açtı. Hz. Osman, bu farklılıkların önüne geçmek için Hz. Hafsa'da saklanan ilk mushafı esas alarak yeni bir komisyon kurdu.

Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bu komisyon, Kureyş lehçesi esas alınarak yeni mushaflar hazırladı. Bu mushaflar, İslam coğrafyasının farklı merkezlerine gönderildi ve diğer nüshalar toplatılarak yakıldı. Böylece bugün elimizde bulunan Kur'an mushafı, Hz. Osman'ın hazırlattığı nüshaya dayanmaktadır.