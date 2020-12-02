Kur'an-ı Kerim 3. Cüz okunuşu: 3. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 3. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 3. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim üçüncü cüz okunuşu ve meali nedir? 3. cüz oku ve dinle! 3. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 3. cüz kaç sayfadır? 3. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 3. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 3. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 3. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

3. cüz 41-60 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 41. sayfa ile başlıyor. 60. sayfanın sonunda üçüncü cüz bitiyor. 41. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Üçüncü cüzün ilk sayfası : 41. sayfa

Üçüncü cüzün son sayfası : 60. sayfa

3. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzünde Baraka suresi ve Ali İmran sureleri yer almaktadır.

41-48 sayfaları arası : Bakara Suresi

49-60 sayfaları arası : Ali İmran Suresi

3. CÜZ MUKABELE DİNLE!

3. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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