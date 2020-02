Kunduracılar Çarşısı'nda üst yapı işi start aldı

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

17 Şubat 2020 Pazartesi günü Kunduracılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen, saat 11.00'de başlayan imza törenine; AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş, Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş, Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, Kunduracılar Çarşısı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Sözleşme imza töreninde konuşan ve Keşan için çok anlamlı bir gün olduğuna işaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Tarihi çarşımızın altyapı işini bitirdik, şimdi sıra üst yapıya geldi. 3 Ocak 2020'da altyapı işine start verdik ve çok kısa sürede tamamladık. Kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğal gaz ve Telekom hattını tamamen bitirdik. 1960'ladan kalan, altyapı sorunu olan bu çarşımızda artık altyapı anlamında sorunumuz kalmadı. Artı Çarşı'dan sonra Kunduracılar Çarşımız da şimdiden Keşan'a ve bölge halkımıza hayırlı olsun. Keşan'ın hem fiziksel görünümüne hem de ticari hayatına söz verdiğimiz gibi katkı sunmaya devam ediyoruz. Kunduracılar Çarşımızı yeniden eski tarihi görüntüsüne ve dokusuna kavuşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ankara'ya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaretlerinde Aksal'la beraber Kunduracılar Çarşısı ile ilgili bilgiler verdiklerini ve Kurum'a çarşının ilçe için ne kadar önemli bir değere sahip olduğunu anlattıklarını belirten Helvacıoğlu, "Bakanımız Keşan'a ve Keşan halkına bu tarihi çarşı projemizi hediye etti. O gün çok gururlandık ve sevindik. Keşan halkı olarak kendisine müteşekkiriz." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında girişlerde demir taklar, çok özel bir saat kulesi, simge heykeller, ahşap saçaklar ve dekoratif sokak mobilyaları olacağını kaydeden Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Düzenlemelerimizle Eski Kunduracılar Çarşısı'nda doğal granit küp taş kullanacağız. Çarşımızı Allah'ın izniyle 23 Nisan 2020'de açmayı planlıyoruz. Vatandaşımızın ve esnafımızın aynı ortak hedefte bu projeleri çok önemsiyoruz. Çarşımız yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek. Bu durum hem ticareti geliştirecek hem de Keşan'ın vizyonunu ortaya koyacak. Keşan'ı yeniliyoruz, yenilerken de tarihi dokuya sahip çıkıyoruz. İlerleyen dönemde Eski Gelibolu Caddesi dediğimiz Uğur Mumcu Caddemize de başlıyoruz. Bundan sonra Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nin meydanını yine tarihi dokuya uygun olarak düzenleyeceğiz. Sonrasında bankalarımızın bulunduğu iki caddeyi, daha sonra da Cumhuriyet Meydanı'na geçeceğiz. Şehrimizin sorunlarını azaltmaya çalışıyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazsak 2023'te Cumhuriyet Meydanı'nı açmayı planlıyoruz. Keşan'ın Kurtuluşunun 100. Yılı olan 2022'de tüm Keşan olarak çok daha güzel bir Keşan'da birlikte yaşayacağız. Tüm ekibimizle 4 yıl sonra ne olacağımızı değil Keşan'a neler katacağımızı düşünüyoruz. Aşkımız Keşan, işimiz gücümüz Keşan."

Keşan'da altyapı işinin tamamlandığına dair bir algı oluştuğunun ancak bunun böyle olmadığının altını çizen Helvacıoğlu, "Keşan'da %95'lik bir su şebekesi bulunuyor ancak bunun %50'si asbest borulardan oluşuyor. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Her dönemin ve başkanın bir eksiği olacaktır. Biz de istemesek de eksiklikler bırakabiliriz. Çünkü şehir güncelleniyor, büyüyor. Altyapı bitti diye kendimizi alkışlarsak eksik kalırız. Altyapı bitmemiş, Kunduracılar Çarşımız gibi bir çok yerde altyapının bitmemesinin sıkıntısını yaşıyoruz. Bu durum da sık sık arızalar meydana geliyor. Keşan'da %35'lik bir yağmur suyu hattı var. Daha bu konuda çok yapacak işimiz var. Kanalizasyon konusunda başarılı bir geçmişi var Keşan'ın ancak diğer altyapı konusunda Keşan'ın eksiklerini inşallah dönemimizde tamamlayacağız."

Keşan halkının yapılan anketlerde belediyeye olan desteğini gördükçe uykularından feragat ederek Keşan için çok daha fazla çalışmaya söz verdiklerine işaret eden Helvacıoğlu, "İnandık mı yaparız dedik, inandık ve yapıyoruz. Bize güvendiğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne yanımızda olan ve Kunduracılar Çarşısı projemizde de çok büyük emeği olan Vekilimiz Fatma Aksal'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu'nun konuşmasından sonra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal söz aldı.

Kunduracılar Çarşısı'nın tarihi dokuya uygun olarakdüzenlenmesi gibi hayırlı bir iş için birarada olunduğunu belirten Aksal, "Keşan ve Keşanlılar her şeyin en iyisine layık. Çocuklarımıza daha iyi bir Keşan bırakmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Keşan bize inandı biz de bu inancı ve güveni boşa çıkarmayacağız. Keşan Belediyemiz 31 Mart'tan bu yana gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaretimizde Kunduracılar Çarşımızın tarihi dokuya uygun olarak yapılması işini üstlendiler. 2 aydan bile kısa sürede hizmete açılacak. Her çarşımız bir öncekinden daha iyi olacak. Keşan bunu hak ediyor. Esnafımıza çalışmalar sırasında gösterdiği sabır ve anlayış nedeniyle teşekkür ediyoruz. Çarşımız tamamlandığında esnafımızın bu süre zarfında yaşadığı her şey telafi edilecek." şeklinde konuştu.

Keşan'da kurulacak Gıda İhtisas OSB konusunda da güzel gelişmeler yaşandığını anlatan Mustafa Helvacıoğlu, "Yaklaşık 2 hafta önce bölge için Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi olarak gördüğümüz Gıda İhtisas OSB'nin de son görüşmelerini gerçekleştirdik. Valimiz, Kaymakamımız, oda ve borsalarımız ve belediye başkanımızla birlikte görüşmelere gittik. Bir yandan daha güzel ve yaşanılabilir bir Keşan bir yandan da daha çok aş ve iş için projeler üretmek için projeler üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ihaleyi alan Karagöz Ormancılık Şirketi adına Firma Yetkilisi Gökay Karagöz ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu sözleşmeyi imzaladı.

İmzanın ardından konuklara lokma ve ayran ikramında bulunuldu.

Kaynak: Bültenler