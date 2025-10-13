Kumru yapay zeka yerli mi, Türk malı mı?

Kumru, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve yerli kaynaklarla geliştirilen bir büyük dil modeli olarak lanse ediliyor. Bu yönüyle "Kumru yapay zekâ yerli mi, Türk malı mı?" sorusuna net bir yanıt veriyor: Evet, Kumru yerli üretim bir yapay zekâ projesi. Hem dil verileri hem de geliştirme süreci Türkiye merkezli olarak yürütülmüş durumda.

KUMRU YAPAY ZEKA YERLİ Mİ?

Türk mühendislerin emeğiyle geliştirilen Kumru, tamamen Türkçe veriyle eğitilen ve yerli kaynaklarla oluşturulan ilk büyük dil modeli olarak tanıtıldı. Proje ekibine göre ismini "barış" ve "zarafet" anlamına gelen kumru kuşundan alan model, aynı zamanda Türkçeye olan bağlılığı simgeliyor.

Kumru, medya kuruluşlarından eğitim kurumlarına, kamu kurumlarından özel sektöre kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Özellikle metin özetleme, haber yazımı, akademik içerik üretimi ve analiz gibi işlevlerde dikkat çekici bir performans sunuyor.

KUMRU NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar, kumru.ai adresi üzerinden doğrudan modele erişebiliyor. Platformun ücretsiz kullanım politikası, yerli yapay zekânın geniş kitleler tarafından test edilmesini ve geri bildirimlerle geliştirilmesini amaçlıyor. Böylece Kumru, hem akademik çevrelerde hem de içerik üretiminde hızla yaygınlaşmaya başladı.

KUMRU AI KİMİN?

Kumru projesinin arkasında, VNGRS adlı Türkiye merkezli bir teknoloji şirketi bulunuyor. Uzun süredir bulut bilişim ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren VNGRS, bu projeyle Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Model, 16 GB VRAM kapasitesine sahip GPU'lar üzerinde çalışacak şekilde optimize edildi. Bu sayede Kumru, yerel bilgisayarlarda düşük maliyetle ve çevrimdışı olarak da kullanılabiliyor.