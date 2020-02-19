: Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?

19.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:35

Kumpanya kelimesini sıkça duymaya başlayan vatandaşlar kumpanya ne demek, kumpanya demek ve kumpanya nedir gibi kavramları araştırıldı. İşte kumpanyanın anlamı!

KUMPANYA NE DEMEK?

Kumpanya:

(kumpa'nya), İtalyanca compagnia

1. isim, ticaret Genellikle yabancı sınai, ticari ortaklık:

"Geminin batırılması emrini ben vermiş ve sigorta kumpanyasından ihtiyacım olan parayı sessizce koparıvermiştim." - Sait Faik Abasıyanık

2. isim Tiyatro topluluğu:

"O küçük kasabada, arada bir uğrayan tiyatro kumpanyaları da olmasa biz neyle avunurduk?" - Necati Cumalı

3. isim, mecaz Aynı görüşü paylaşan, aynı eylemi yapan kimseler topluluğu:

Hırsız kumpanyası.

Haber Videosu