Kumluca'da servis şoförlerine eğitim verildi

21.09.2019 16:38

Kumluca'da servis aracı şoförlerine yönelik toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, sürücüler, trafik kurallarına uymaları, genel görünümlerine dikkat etmeleri ve çocuklara kötü örnek oluşturacak davranışlardan özellikle kaçınmaları konusunda uyarıldı.



2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Resmi/Özel tüm Servis araç şoförlerine ve rehber personellere yönelik Sultan Alparslan İlkokulu toplantı salonunda toplantı yapıldı. Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Habib İlaslan, İlçe Jandarma Trafik Görevlisi İdris Sağ ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Görevlisi Murat Has ile servis şoförleri katıldı. Toplantıda konuşan İlaslan, "Sürücülerimizin müdürlüğümüz ve ilgili trafik kontrol birimleri tarafından belirlenen kriterlere uymaları konusunda bilgilendirmek için bir seminer düzenledik. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu seminerle de servis şoförlerimize bu süreçte uymaları gereken kuralları hatırlatarak 2019-2020 öğretim yılı başında yeniden bilgilendirmek için buradayız. Yeni öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun derken eğitim sezonu içerisinde ailelerimizin gözlerinden dahi sakındığı çocuklarına taşımada gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Aileler çocuklarını sizlere güvenerek emanet ediyorlar. Öğrencilerin yanında kesinlikle sigara içmeyiniz, trafik kurallarına uyunuz, kılık kıyafetinize özen gösteriniz" dedi.



İlçe Jandarma Trafik Görevlisi İdris Sağ, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Görevlisi Murat Has servis şoförlerine uymaları gereken kuralları anlattılar. Servis araçlarını denetleyen yetkililer, eksiklikleri bulunan şoförlerden, en kısa süre içinde eksikliklerini gidermelerini istediler. Emniyet kemeri uygulaması, camların sabitlenmesi, Dur lambasının manüel olması, camlarda film olmaması, araçta bulunması gereken malzemeler gibi konularda açıklamalarda bulundular. Yaşanmış kaza örnekleri ve çarpışma testlerinden örneklerin yer aldığı videolardan kesitler gösterdiler.



Şoförler toplantı sonrasında park alanlarının oluşturulması ve Parkmatik uygulamasının Kumluca'da uygulamaya konulmasının faydalarını dile getirerek, bazı bölgelerde park levhalarının güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA