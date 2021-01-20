Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)

20.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:09
Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)

GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER SERADA NÖBETTEToplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda 350 bin ton hasat yapılan Gazipaşa'da salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştiriliyor.

GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER SERADA NÖBETTE

Toplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda 350 bin ton hasat yapılan Gazipaşa'da salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştiriliyor. Gazipaşa'da, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle üreticiler zirai don nöbetine başladı. Nöbet öncesinde soba ve yakacak temini yapan üreticiler, seralarda hazırlıklarını tamamlayıp, soğuk gecelere hazır bekliyor. Üreticiler hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece boyunca hummalı bir çalışma içine giriyor. Sabaha kadar seraların içinde bekleyen üreticiler, dışarıda hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle, seranın içindeki havayı bitki gelişiminin etkilenmeyecek olan ortama getirebilmek ve ortalama 4- 6 derece arasında tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

'BU İŞİN TELAFİSİ YOK'Sera üreticisi Cengiz Uğur, "Seramız 3 dekar. Örtü altında patlıcan ve ihracatlık dikenli salatalık üretimi yapmaktayım. Havanın soğumasıyla birlikte don riskini de göze alarak önceden sera içerisine yerleştirip, yakıma hazır ettiğimiz sobalarımızı. Saat 04.00 itibari ile ateşledik. Derece dışarıda 2'ye düştü. Sera içerisindeki sıcaklığı biraz yüksek tutmak, bitkilerin soğuktan zarar görmemesi, bitkinin gelişimini engellememesi için içeride sıcaklığı mümkün mertebe yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bitkilerimize iyi bakalım soğuklardan koruyalım" dedi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),


Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)
Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)
Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)
Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:16:07. #1.15#
title