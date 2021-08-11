Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde sarp yamaçlardaki yükleri taşıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde sarp yamaçlardaki yükleri taşıyor. Teleferiği yapan Zeki Turan, "Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300-400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3-5 dakikada aşağı iniyor" dedi.

Kumluca ilçesine bağlı, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yayla konumundaki bin rakımlı Altınyaka Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kirazlarını, ayvalarını ve sebzelerini taşımak için kendi imkanları ile teleferik yaptı. Kaynak ustasından yardım alan Altınyakalı çiftçiler, çelik halat ve santraviç kullanarak yaptıkları teleferik ile ürettikleri sebzeleri kolay taşımaya başladı.

"Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı"

Amatör teleferiğin mimarı Zeki Turan, "Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300-400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3-5 dakikada aşağı iniyor. Aynı zamanda yine yukarı çıkıyor. Yavaş, yavaş. Bizim çok iyi oldu. Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı. Böyle bir sistemiz olmasaydı ürettiğimiz ürünleri omzumuzla, sırtımızla taşımak zorunda kalacaktık. Her şeye rağmen işimizi görüyor. Yapmakta fayda var. Sarp ve yamaç arazisi olan çiftçilerimize bu tür bir sistem kurmasını öneririm" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı