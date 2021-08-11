Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar

Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde sarp yamaçlardaki yükleri taşıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde sarp yamaçlardaki yükleri taşıyor. Teleferiği yapan Zeki Turan, "Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300-400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3-5 dakikada aşağı iniyor" dedi.

Kumluca ilçesine bağlı, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yayla konumundaki bin rakımlı Altınyaka Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kirazlarını, ayvalarını ve sebzelerini taşımak için kendi imkanları ile teleferik yaptı. Kaynak ustasından yardım alan Altınyakalı çiftçiler, çelik halat ve santraviç kullanarak yaptıkları teleferik ile ürettikleri sebzeleri kolay taşımaya başladı.

"Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı"

Amatör teleferiğin mimarı Zeki Turan, "Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300-400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3-5 dakikada aşağı iniyor. Aynı zamanda yine yukarı çıkıyor. Yavaş, yavaş. Bizim çok iyi oldu. Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı. Böyle bir sistemiz olmasaydı ürettiğimiz ürünleri omzumuzla, sırtımızla taşımak zorunda kalacaktık. Her şeye rağmen işimizi görüyor. Yapmakta fayda var. Sarp ve yamaç arazisi olan çiftçilerimize bu tür bir sistem kurmasını öneririm" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kumluca'da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:37:55. #1.16#

title