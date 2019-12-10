Kumluca'da Afet Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

10.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:24

Kumluca Belediyesi Meteorolojinin kuvvetli yağmur ve fırtına uyarılarını dikkate alarak olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini arttırdı



Kumluca Belediyesi ilçede meydana gelebilecek doğal afetlere (sel fırtına hortum şiddetli yağış) gibi acil ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Başkanlığında Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Kelleci, Mehmet Toprakcı, Ramazan Uluşar, Belediye Meclis Üyeleri, Hasan Hoyrazlı, Batuhan Mutlu Engin, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ümit Çiftçi, Fen İşleri Müdür Vekili Müsamettin Öner, Zabıta Müdür Vekili Aydın Turgut'un üyesi olduğu Kumluca Afet Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.



Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgemizde 2 gün kuvvetli yağış, fırtına, hortum gibi olumsuz hava koşullarının yaşanacağı konusunda uyarıyor. Kumluca Belediyesi olarak uyarıları dikkate alıyoruz. İş makinalarımız ve personelimizle hazır halde bekliyoruz. Tek temennimiz halkımızın yaşanabilecek olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleridir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA