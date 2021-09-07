Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ANTALYA - AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ta yer alan bilgilere göre, saat 14.14'te meydana gelen deprem yerin yaklaşık 26 kilometre altında oldu. Deprem ilçe merkezi ve bağlı mahalllerde hissedilmezken, vatandaşlar günlük işlerine devam etti.

Durmuş Demir, 4'ncü kattaki evinde yatarken bir sarsıntı hissettiğini ve çok kısa sürdüğünü söylerken, Mehmet Aldemir sarsıntıyı hiç hissetmediğini ifade etti.Bir başka vatandaş ise depremin olduğu anlarda işyerinin önünde oturduğunu, sarsıntıyı hissetmediğini belirterek " Arkadaşlar deprem oldu dedi ben de onlardan duydum" dedi.

RAMAZAN SARIKAYALI

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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