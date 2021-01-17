Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:13

Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ana yoldan gelen otomobilin diğer otomobile son hızla çarptığı görüldü.

Antalya'nın, Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda önceki gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Abdullah Korkmaz yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil, Onur Turhan'ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz ve Ayşe Eken de kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdullah Korkmaz yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı otomobilin kavşaktan sola dönerken, ana yoldan gelen Onur Turhan'ın kullandığı 07 AHP 520 plakalı otomobilin son hızla çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil de kamera kadrajından çıktı.

Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI

Haber Yorumları (2)
MERT ÖREN: Allah rahmet eylesin. Tofaşcının hatası iki kişiyi hayattan koparmış.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAMİ: Dikkatsizlik ve sürat. Yapmayın ya
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500
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