Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği
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Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği

Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliğiHATAY'ın Kumlu ilçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde ziyaret edilen çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli hediyeler verildi.

23.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:50
Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği

Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği

HATAY'ın Kumlu ilçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde ziyaret edilen çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli hediyeler verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çocukları unutmadı. Çocuklar için at arabası bayrak, balon ve '23 Nisan Kutlu Olsun', 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazılı afişlerle süsledi. Etkinlik kapsamında, Kaymakam Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Mehmet Deli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İbiş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven çocukları evlerinde ziyaret etti. Ziyarette çocuklar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenlerince hazırlanan müzik eşliğinde eğlendi. Ayrıca gitar çalan öğretmen ve öğrenciler çeşitli şarkılar söyleyip eşlik etti. Daha sonra da çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerden dolayı HEM Müdürü Hasan Duman Yurtseven'e teşekkür etti. Kaymakam Kayabaşı, çocukların bu etkinlikle çok mutlu olduklarını, yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni etiğini belirterek, 'Bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun bayramı kutlu olsun. Ayrıca Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu anlamlı çalışmadan dolayı tüm emeği geçenler adına Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven'e teşekkür ediyorum' dedi.

Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği

Kaynak: DHA

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