Kumkale Şehitliği yenileniyor
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Kumkale Şehitliği yenileniyor

Çanakkale'deki Kumkale Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

04.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:33
Kumkale Şehitliği yenileniyor

'deki Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Köy delege seçimleri için Kumkale'ye giden Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri, yenileme ve düzenleme çalışmaları devam eden Kumkale Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikteki çalışmaları yerinde inceleyen Ölçek yaptığı açıklamada, "Şehitliklerimizi ihya çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Kumkale Şehitliği'mizde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında da şehitliğimiz ziyarete açılacak" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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