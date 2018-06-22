Parasını Kumarda Kaybeden Adam, Merkez Bankası'nı Yakmaya Kalktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 32 yaşındaki Hakan Doğanay, Lefkoşa'da bir kumarhanede 172 euro kaybedince aşırı alkolün de etkisiyle Merkez Bankası'nı yakmaya çalıştı. Pişman olduğunu söyleyen Doğanay, tutuklandı.

KUMARDA 172 EURO KAYBETTİ, BANKAYI YAKMAYA KALKTI

Lefkoşa'da bir kumarhanede 172 euro kaybeden Hakan Doğanay, aldığı alkolün de etkisiyle, bir akaryakıt istasyonundan iki pet şişe benzin aldı. Doğanay pet şişeleri yakarak bankanın kapısına fırlattı.

GÖZALTINA ALINAN ALKOLLÜ ŞAHIS TUTUKLANDI

Alevler söndürülürken, Doğanay gözaltına alındı. Pişman olduğunu söyleyen Doğanay, "Kumarda para kaybettim. Oranın Merkez Bankası olduğunu bilmiyordum" dedi. Hakan Doğanay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.