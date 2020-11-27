Kumar oynarken yakalanıp, karantinaya alınan 16 kişiye, okumaları için kitap verildi
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Kumar oynarken yakalanıp, karantinaya alınan 16 kişiye, okumaları için kitap verildi

27.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:15
Kumar oynarken yakalanıp, karantinaya alınan 16 kişiye, okumaları için kitap verildi

SAKARYA'da kumar oynarken yakalanan 16 kişi, toplam 50 bin 400 TL ceza uygulanıp, 3 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

SAKARYA'da kumar oynarken yakalanan 16 kişi, toplam 50 bin 400 TL ceza uygulanıp, 3 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. 16 kişiye karantinada okumaları için 'kumarın zararlarını' anlatan kitap hediye edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı.

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Toplam 50 bin 400 TL ceza kesilen 16 kişi, ayrıca tedir amaçlı evlerinde 3 gün süreyle karantinaya alındı. 16 kişiye, karantinada kaldıkları sürede okumaları için kitap da hediye edildi.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, jandarmamızın yaptığı denetimlerde tedbirlere uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası, 3 gün karantinada kalma cezası uygulanmış, ayrıca kendilerine, evlerinde okumak üzere kumarın zararlarını anlatan kitap hediye edilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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