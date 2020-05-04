Adana'da kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk

Adana'da, koronavirüs kurallarını hiçe sayıp bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan kadınların, "Gün yapıyorduk" demesi ise dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehaneler kapatılmasına rağmen bazı yerlerin kahvehaneye çevrilerek kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

"GÜN YAPIYORDUK"

Bunun üzerine polis 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yeri olmak üzere 6 ayrı adrese baskın yaptı. Baskında kumar oynadığı belirlenen kadınlar da yakalandı. Kadınlar karşısında polisi görünce "Gün yapıyorduk kumar oynamıyorduk" demesi dikkat çekti.

8 BİN 450 LİRAYA EL KOYULDU

Kumar oynarken yakalanan şahıslardan 6'sına kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, toplam 8 bin 450 lira para ile oyun kağıtları ve pullara el koyuldu.

102 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kumar oynayan 34 şahsa ise kumar oynamaktan, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: İHA