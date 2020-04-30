Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açılarak, kumar oynatılan 2 iş yerine yapılan baskında, polisten kaçmak isteyen bir çift, saklandıkları duşakabinde yakalandı.

Bursa Osmangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerine kumar oynandığı gerekçesiyle baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polisten kaçmak isteyen ilginç görüntüler oluşturdu.

2 KİŞİ DUŞAKABİNDE, BİR KİŞİ MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerinin açıldığını ve kumar oynandığını belirledi. 2 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 40 kişiyi yakaladı. Çok sayıda fiş ve iskambil kağıdı ele geçirilen baskında, polisten kaçmaya çalışan bir çift, gizlendikleri duşakabinde, bir kişi de mutfak lavabosunun altındaki dolapta yakalandı.

TOPLAM 126 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL para cezası kesilirken, kumar oynatmak için yer temin eden 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 40 kişinin tamamına ise Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 126 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA