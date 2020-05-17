Kumalar Dağı'ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor
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Kumalar Dağı'ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan menba kalitesindeki şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Suyu çeşmesi ve şelalesi, Ramazan ayında vatandaşlarınakınına uğruyor.

Kumalar Dağı'ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor
17.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:57

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan menba kalitesindeki şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Suyu çeşmesi ve şelalesi, Ramazan ayında vatandaşlarınakınına uğruyor.

Vatandaşlar Ramazan ayı dolayısıyla iftara az bir zaman kala Kumalar Dağı'nda bulunan şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Su çeşmesi ve şelalesini ziyaret ederek yanlarında getirdikleri damacanalarla su doldurarak iftar için evlerine götürüyor. Ayrıca Kumalar Dağı şifalı suyuyla, yaylasıyla ve manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.

Çeşmeye su doldurmaya gelen Sabri Uçar, "Kumalar Yaylası'nda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hava tahmin raporu binasının tam altındayız şuanda. Buranın tam altında da yeraltı suyu çıkmaktadır. Bu su çok soğuk ve insanın içtikçe içesi geliyor. Buradan herkese hayırlı iftarlar dilerim Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verdi.

Kumalar dağına su doldurmaya gelen Ahmet Sarıyol ise "Burası çok güzel. Su ile, şelalesiyle arkadaşlarımızın da görmesini isteriz şifalı suyu. Buranın havası çok güzel, suyu buz gibi. Burayı değerli gönül dostlarımızın da görmesini, tanımasını isteriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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