Kum Gibi sözleri! Ahmet Kaya - Kum Gibi şarkı sözleri nelerdir?

Ahmet Kaya'nın en iyi şarkılarından birisi Kum Gibi şarkısıdır. Peki, Kum Gibi sözleri nelerdir? Ahmet Kaya - Kum Gibi şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya'nın şarkıları nelerdir?

Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

AHMET KAYA - KUM GİBİ SÖZLERİ

Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

*****

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

*****

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta, sarılayım yaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

*****

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

*****

Sonbahar damlardı, damlarımıza

Biz seninle sararırdık

Sonbahar damlardı, damlarımıza

Biz seninle sararırdık

*****

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Biz durmadan şavaşırdık

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Biz durmadan şavaşırdık

*****

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta sarılayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

*****

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

AHMET KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1957, Malatya

Ölüm tarihi ve yeri: 16 Kasım 2000, Paris, Fransa

Ahmet Kaya (28 Ekim 1957, Malatya, Türkiye - 16 Kasım 2000, Paris, Fransa), Türkiye'de 1980'ler ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanınmış Türk besteci, halk müziği sanatçısı ve özgün müzik sanatçısı.

HAYATI

Ahmet Kaya 1957 yılında Malatya'da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sümerbank mensucat fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı.

On altı yaşında yasadışı afiş basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanışma fırsatı buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi. 1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı, bu arada askeri orkestrada müzik çalışmalarına devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu.

MÜZİKAL TARZI

İlk dönem albümlerinde genel olarak bağlamaya ağırlık verdi. Ahmet Kaya'nın tarzı pop, Türk halk müziği ve arabesk kategorilerine tam olarak dahil edilemediği için özgün müzik denilmeye başlandı. Kendisi müzik tarzının devrimci arabesk veya protest olarak tanımlanmasına karşı çıktı. Sözlerini kendisinin yazdığı bestelerle beraber, Attilâ İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe, Ahmed Arif,Arkadaş Zekai Özger,Ahmet Erhan gibi tanınmış şairlerin şiirlerini de besteledi. Genellikle şarkılarında toplumsal meseleleri işledi. Toplam yirmi iki albümünde sadece bir Kürtçe şarkısı (Karwan) vardır ve bir tane de Kürtçe açılış bulunur

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ruhi Su ile tanışıp Mahsus Mahal isimli türküyü çaldığı zaman, Ruhi Su bağlamanın bu şekilde, at teper gibi çalınmayacağını söyler. Yıllar sonra Ahmet Kaya bir konserinde bağlama çalarken bu olaya nüktedan bir gönderme yaparak "Bağlama böyle de çalınır" der.