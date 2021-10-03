Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ı Ziyaret Eden Başkan Gürkan,

KULUNCAK, MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak ziyareti kapsamında Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağustos ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuluncak İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Kaymakam Tufan Bağır Gilan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Gürkan, " Kuluncak İlçe ziyaretimiz kapsamında Kuluncak Belediye Başkanımız ve parti ilçe başkanlarımızla birlikte Sayın Kaymakamımıza yeni göreve başladıkları için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Kaymakamımıza Malatya'mıza ve Kuluncak İlçemize hoş geldin diyorum. İnşallah Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımızla birlikte Kuluncak ilçemizi daha güzel geleceğe taşımalarını diliyorum. Şehrimizin ve Kuluncak'ın insanları nezaketli, nezahatli, kibar, zarafetli ve cömert insanlar. İlçemizin gurbette yaşayan insanlarının edindiği birikimleriyle birlikte Kuluncak ilçemize kazandırdığı çok değerli hasletleri var. İnşallah bu güzel hasletleri Sayın Kaymakamımızla birlikte hizmetlerle tanıştırıp, temayüz ettirilirse Kuluncak ilçemiz gelecekte aydınlık yarınlara ulaşır.

Malatya'da görev yapan kaymakamlarımızın büyük bir ekseriyeti kendilerini Malatyalı olarak addetmişlerdir. Şuanda Emniyet Genel Müdürümüz olan Mehmet Akdaş'ta bir dönem Kuluncak Kaymakamlığı görevini yapmıştır. Kendileri Özel Harekat Merkezinin Malatya'ya yapılması için büyük gayret gösterdi. Ben inanıyorum ki Sayın Kaymakamımız da Kuluncak'ta güzel hizmetler yaparak, güze anılar biriktirerek görev süresini tamamlayıp ilçemizden ayrılır diye düşünüyorum. Sayın Kaymakamımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Yaklaşık 1 ay önce Kuluncak İlçemizde göreve başladım. Allah bizlere hayırlı görevler yapmayı nasip etsin inşallah. Kuluncak İlçemizi sevdik. Başkanımızın bizlere yaptığı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve ilçemize hoş geldiler diyorum" diye konuştu.

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