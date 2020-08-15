Kuluncak ilçesinde değişim zamanı Son dönemlerde önemli maden yatakları ile gündeme gelen Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, ilçe merkezinin de değişim dönüşümü sürüyor.

Son dönemlerde önemli maden yatakları ile gündeme gelen Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, ilçe merkezinin de değişim dönüşümü sürüyor. Belediye Başkanı Erhan Cengiz, geleceği parlak olan ilçeyi yapacakları hizmetler ile yatırımcılarında gözdesi bir ilçe haline getireceklerini söyledi.

Yerli otomobilde kullanılacak olan değerli toprak elementinin bulunduğu Malatya'nın Kuluncak ilçesi, belediyenin yaptığı yatırım ve hizmetler ile de geleceğe hazırlanıyor. Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesi ile nüfusu 20 binlere dayanan Kuluncak'ta, Belediye Başkanı Erhan Cengiz'in göreve gelmesi ile ilçeye prestij kazandıracak hizmetler yapılmaya başlandı.

Maden ocaklarının gözdesi olan ilçede yatırımcıları çekecek hizmetlere imza atan Kuluncak Belediyesi, ilçe merkezine yeni bir görünüm kazandırma adına kolları sıvadı. Yapılan hizmetleri anlatan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 1,5 yılda ilçeye önemli hizmetler kazandırdıklarını dile getirdi.

İlçeye her hafta kurulan pazarın dağınık ve açık alanda olduğunu belirten Başkan Cengiz, hayata geçirecekleri proje ile pazar yerinin kurulduğu alana çift cepheli 30 işyeri ve üstüne de 36 dairelik konut projesi yapacaklarını söyledi.

İlçeye yeni bir Pazar alanı yapma için Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde olduklarını da ifade eden Cengiz, "Kuluncak inşallah bir cazibe merkezi haline gelecek. İlçemizde 40 derece çıkan bir termal suyumuz var. Zengin minerallere sahip olan bu termalin kurulacak otel ile birçok ziyaretçi çekeceğini biliyoruz. Yine geçtiğimiz gün bakanımız da açıkladı, burada çok değerli maden yataklarımız var. İnşallah Kuluncak kısa sürede hem Malatya'mızın hem de ülkemizin yüz akı olacaktır" dedi.

İlçede devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Cengiz, kısa sürede hayata geçirecekleri yatırımlar ile Kuluncak'ı hak ettiği yerlere getireceklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA