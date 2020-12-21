Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere

21.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:04
Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere

Malatya'nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Malatya'nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz yaptığı açıklamada, Kuluncak Evleri B Blok Projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Kuluncak Belediyesi olarak her alanda en güzel hizmetleri halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Kuluncak Belediyesinin farkını ortaya koyan bir kurum olarak kalite seviyesi yüksek, hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı mekanlar kazandırmaya devam etmektedir. Projemizin İlçemize farklı bir güzellik katacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Cengiz, Kuluncak Evleri B Blok İnşaatı projesinde 16 daire, 7 ofis, 3 dükkanın yer aldığını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Uğur Yücel Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Şansalan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:07:39. #1.14#
title