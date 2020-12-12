Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
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Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı

12.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:11
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı

KONYA'da kulübeleri ateşe verilen sokak köpeği ile yavrusuna hayvanseverler tarafından yapılan yeni kulübe de çalındı.

KONYA'da kulübeleri ateşe verilen sokak köpeği ile yavrusuna hayvanseverler tarafından yapılan yeni kulübe de çalındı. Duruma tepki gösteren hayvansever Fadim Göbel, çalan kişilerin kulübenin yerine bölgeye atılan malzemelerden barınak yaptığını belirterek, "Maalesef çevredeki insanlar tarafından hayvanların çok fazla zarar gördüğü bir bölge burası; ancak anne ve yavru köpekte başka bölgeye gitmek istemiyor" dedi.

Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde boş araziye, hayvanseverler tarafından hamile köpek için kulübe yapıldı. Köpek, aradan geçen zamanda 10 yavru dünyaya getirdi. Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek götüren hayvanseverlerden Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi kontrol eden Göbel, köpeğin 9 yavrusunun yanarak can verdiğini fark etti. Ölen köpekleri gömen Göbel, sağ kurtulan anne ve yavru köpek için yeniden kulübe yapıp, aynı bölgeye bıraktı.

YAPILAN YENİ KULÜBE ÇALINDIHayvansever Fadim Göbel, yeni kulübeyi bıraktıktan birkaç saat sonra polisin, gömdüğü köpekleri kontrol etmek istemesi üzerine bölgeye gitti. Ancak kulübenin çalındığını ve yerine oraya atılan malzemelerden barınak yapıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Göbel, şunları söyledi:

"Pazartesi günü yaşanılan vahşet olaydan sonra geçici olarak yuvalar koymuştuk. Dün yeni kulübeyi getirdik. Akşam saatlerinde polis, telef olup gömdüğüm 9 yavru köpeği kontrol etmek istedi. Onun için bölgeye geldiğimizde yaptığımız yeni kulübenin çalındığını fark ettim. Çalan kişiler yerine de derme çatma bir kulübe yapmışlar. Kulübe yapıyoruz, yakıyorlar. Köpekleri yakıyorlar. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Maalesef çevredeki insanlar tarafından hayvanların çok fazla zarar gördüğü bir bölge burası; ancak anne ve yavru köpekte başka bölgeye gitmek istemiyor" dedi.   


- Konya
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusunun yeni yuvaları da çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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