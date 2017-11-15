Kulu'da Yeni Özel Eğitim Sınıfları Açıldı

Türk Kızılayı Kulu Şubesi, Kulu'daki Yavuz Selim ilkokulunda 4 yeni özel eğitim sınıfı açtı.



Türk Kızılayı tarafından engelli öğrenciler için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerle donatılan sınıfların açılışı için düzenlenen törene Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve Kızılay Şube Başkanı Faruk Taner katıldı.



Kızılay'ın savaşta da barışta da yardıma devam ettiğini belirten Şube Başkanı Taner, özel eğitim sınıflarıyla engelli öğrencileri topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.



Kaymakam Arslan da, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Yıldız ve Taner'e birere plaket verdi.