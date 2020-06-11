Kulu'da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi
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Kulu'da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.

11.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:05

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kısa süreli ve etkili olan dolu, Ömeranlı, Değirmenözü ve Mandıra mahallelerinde arpa, buğday, pancar, fasulye ekili tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

Değirmenözü Mahallesi'nde yaşayan çiftçilerden Hacı Bayram Taştepe, AA muhabirine, "10-15 dakika süren dolu tarlamızı bu hale getirdi. 600 dekara yakın buğdayım, 200 dekar pancarım vardı, dümdüz oldu. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. 100-200 dekarı sigortalı gerisi ortaklarla beraber olduğu için sigortası da yok." dedi.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, dolunun ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Değirmenözü, Mandıra ve Ömeranlı mahallelerinin yarısını dolu vurdu. Her sene bu mevsimde bu durum ile karşılaşıyoruz. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun. Hasarın ne durumda olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz incelemelerde bulundu. Yarın İl Tarım Müdürümüz buraya gelecek. İnşallah çiftçimize bir yardım bekliyoruz. Tarlaların çoğu sigortasız, inşallah çaresine bakacağız. İl Müdürümüzle birlikte her tarafı inceleyeceğiz."

Kulu'da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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