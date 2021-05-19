Kulu'da 19 Mayıs törenle kutlandı
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Kulu'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Kulu'da 19 Mayıs törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kutlama programı Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü'nün çelenk koymasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları korunarak düzenlenen törene, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ile kurum müdürleri ve siyasi parti başkanları katıldı. - KONYA

Kulu'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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