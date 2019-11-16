Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneği açıldı

16.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:22

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.



Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneğinin açılışı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Remzi Ay, "Bu iş heves işi, hırs işi. Bu gençler yarın Türkiye şampiyonu olacak, yarın Avrupa şampiyonu olacak, yarın dünya şampiyonu olacak, olimpiyat şampiyonu olacak. Bunu siz yaşayacaksınız ve beraber gideceksiniz yurt dışına. En büyük haz İstiklal Marşımızın söylenmesi, Türk bayrağının göndere çekilmesi hiç bir şeye değişilmez arkadaşlar. Kulu gençliğinden gelecek inşallah beraber beden eğitimi öğretmenleriyle bir çalışma yapıp daha nice Türkiye şampiyonları çıkarırız, Avrupa şampiyonları çıkarırız diyoruz. Bayrağımızı gönderden indirmeyiz diyoruz. İşitme engelliler güreş takımımızın Kulu Belediyesporumuza hizmet vermesi hem ülkemiz adına hem Konyamız adına ve hem de Kulu adına bir övünç kaynağı. Gerçekten burada Kulu Belediye Başkanımızın spora verdiği destek bizleri çok sevindiriyor. Bir ilçemizden neredeyse güreş milli takımı, işitme engelliler güreş milli takımının yarısı burada olması spora verilen desteği gösteriyor" şeklinde konuştu.



Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ise, "Bir işe başladık, geleceğe inandığımız için başladık. Geleceğinde çok iyi olacağını düşünüyoruz. Amacımız sadece buradaki gençlerimizin Avrupa'da, dünyada şampiyon olmaları değil, Kulu'daki bu işe heves eden gençlerimizi bu salona doldurmak, en az 50-100 kişiye bu sporu sevdirmek, bunları Avrupa ve dünya şampiyonalarına taşımaktır" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Belarus'ta gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara plaket takdim edildi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene, Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA