KÜLTÜRÜNÜ TANITTIKLARI KIRSAL MAHALLEYE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLADILAR

DURSUNBEY, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Güğü Mahallesi'nden yıllar önce göç eden vatandaşlar yılda bir kez buluşarak, kültürlerini ve geleneklerini yaşatıp, yeni nesillere aktarıyor. Yapılan tanıtımlar sayesinde yaklaşık 50 hanenin geri dönüş yaptığı Güğü Mahallesi, 225 haneye ulaştı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Güğü Mahallesi'nde yaklaşık bin asırlık köy gelenekleri mahalle sakinleri ve şehre göç etmiş vatandaşlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Köyden kırsal mahalleye dönüşen Güğü'de, yaklaşık 20 yıl önce 500 hane olan doluluk oranı geçen yıllar içinde, iş olanakları ve şehir yaşamına özenilmesi nedeniyle 200'ün altına düştü. Kültürel çalışmalar ve Covid-19 hastalığının da etkisiyle kırsal Güğü Mahallesi şuanda 225 haneye ulaştı. Kırsal mahallede kullanılmış yöresel kıyafetler ve mutfak araç gereçlerinin tanıtıldığı etkinliklerle, mahalle sakinleri atalarının kullandığı materyalleri görmüş ve tanımış oluyor.

Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Özcan, kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenledikleri etkinliklerin yanı sıra, Covid-19 nedeniyle de vatandaşların büyükşehirlerden uzaklaşmak istemesiyle, nüfuslarının artmaya başladığını söyledi. Özcan, 'Dernek üyelerimiz ve köyde yaşayan vatandaşlarımızla beraber, kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarıyoruz. Göç eden vatandaşlarla, hala köyde yaşayanların da bu etkinlik sayesinde buluşması sağlanıyor. 'Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez' der atalarımız. Atalarımızın yaşam tarzlarını burada hatırlatmış oluyoruz. 'Z kuşağı nereden bilecek' demiyoruz, kültürümüzü yaşatıyoruz. Covid-19 salgınından sonra köyümüze dönüş olmaya başladı. İnsanlar tarlalarını, bahçelerini ekmeye başladılar. Köyümüze geri dönüşler olmaya başladı. Köyümüzdeki kültürü görenler özeniyor ve yaşamlarını köyde geçirmek için hevesleniyor ve plan yapmaya başlıyorlar? dedi.

Kırsal Güğü Mahallesi sakinlerinden Muharrem Özcan ise, yapılan tanıtımlar sayesinde, geçmişlerine ışık tuttuklarını ve kültürlerini gelecek nesillere kaybolmadan aktardıklarını söyledi.