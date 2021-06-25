Kültürel mirasın korunmasının önemi çocuklara anlatılacak

Kocaeli Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri iş birliğince hazırlanan 'Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'deki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz' kitabı öğrencilerle buluştu.

Kocaeli Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri iş birliğince hazırlanan 'Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'deki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz' kitabı öğrencilerle buluştu. Çocukları geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkarmayı amaçlayan kitap aynı zamanda kültürel mirası korumanın önemine de dikkat çekiyor.

Çocukları Kocaeli'nin müzeleriyle tanıştırmak, kentin tarihi değerlerine ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz" kitabı Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı. Kocaeli Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri iş birliğiyle hazırlanan kitap, çocukları geçmişte bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Lansmana Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Yahya Coşkun ve Ahmet Arslan, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürü Serkan Gedük, Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri Kurucu Temsilcisi Necip Katırağ ile birlikte eğitim yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINI AŞILAMAK AMAÇLANIYOR

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayan müzelerimizin korunması ve tanıtımının önemine dikkat çeken Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek 'Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz' adlı bu eserle amacımız, çocuklarımızı geçmişte bir yolculuğa çıkararak güzel ülkemizin en önemli kentlerinden biri olan Kocaeli'nin müzeleriyle tanıştırmak. Bu keyifli yolculukta öğrencilere müzecilikle ilgili temel bilgileri, müzelerimizde yer alan birbirinden değerli eserleri de paylaşarak, kültürel mirasımızı korumanın yollarını aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Müzelerin, ulusların ve insanlığın toplumsal hafızası niteliğinde olduğunu vurgulayan Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanata, bilime, tarihe ve kültüre dair pek çok unsuru müzelerde bulabiliriz. Bizler bu değerli eserlerin zarar görmeden korunmuş olmasının önemini biliyor ve bunu gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Müzeler gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir. Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının hemen ardından hükümet programında "Milli eski eserlerimizi bir an önce derleyerek korumanın amaçlandığı" sözüne yer verilmiştir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" diye konuştu.

"MÜZELERİN EĞİTİCİ BİR ROLÜ OLDUĞU DA UNUTULMAMALIDIR"

Milli kültürü yansıtan müze bilimini Milli Mücadele'nin başlangıcından itibaren önemsendiğini hatırlatan Çiçek, "Tarihimizin aynası olan müzeler sayesinde, yaşadığımız bu toprakların hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, o dönemlerde neler yaşandığını ve toplumların kültürel etkileşimlerini somut eserleri de görerek öğrenebiliyoruz. Ayrıca müzelerin yalnızca araştırma ve tarihi eserleri sergileme görevleri dışında eğitici rolleri olduğunu da unutmamalıyız. Kültürel mirasımız, bizlerin ve çocuklarımızın dikkati ve yeni keşiflere katkıları sayesinde zenginleşecektir. Uğur Okulları olarak Başiskele Kampüsümüzde Arkeoloji Kulübümüzü kurmuş olmanın ve tarihi merak eden, araştırmaya hevesli öğrenciler yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz. Kültürel mirasımızın zenginleşmesi ve korunması adına bu kulüplerin tüm okullarda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'in Kurtuluşu'nun 100. yılı anısına Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Uğur Okulları olarak tüm Kocaeli halkına saygıyla ithaf ettiğimiz bu eserle sizleri geçmişte güzel bir yolculuğa çıkarmayı umuyor ve sizlere keyifli okumalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı