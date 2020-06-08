Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 3 kütüphane ve bir okuma salonu açıldı Kayseri'de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yapımı tamamlanan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Kütüphane Ek Okuma Salonu hizmete açıldı.

Kayseri'de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yapımı tamamlanan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Kütüphane Ek Okuma Salonu hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan kütüphaneler için Beyazşehir Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, şehrin kültür ve eğitim hayatına ciddi katkılar sağlayacak 4 merkezi hizmete sunacaklarını söyledi.

Bu eserlere baktıkları zaman gençlerin, çocukların ne kadar şanslı olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin inşasında önemli görevler üstlenecek gençlerimizi yetiştirmek, onları geleceğe hazırlamak bizlerin en önemli görevi. Bunu da yerine getirirken hiçbir masraftan kaçınmayacağız. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp bu gençlerimizi, hayatın bütün zorlukları karşısında güçlü bir şekilde yetiştireceğiz. Dünya ile rekabet edecek bir duruma getireceğiz inşallah. Bizler dünyada önümüzdeki dönemde söz sahibi olacak ülkelerin başında geliyoruz. Ülkemizin her alanında ortaya koyduğu bu gelişim, çocuklarımızın yetiştirilmesinde de çok önemli bir noktaya geldi.

Bu çocuklarımızla da inşallah büyük işler başaracağız. Kütüphanelerin açılmasına katkı ve destek veren Kültür ve Turizim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin de bilgi veren Günaydın, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımı hatırlatarak, son zamanlarda ortaya çıkan vakaların önemli bir kısmının dost ve akraba ziyaretlerinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Buna ilişkin örnekler veren Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gencimiz askerden geldi ve 'hayırlı olsun, hoşgeldin'e gidelim diye bütün köy bu gencimizin evine gidince maalesef istenmeyen sonuçlar ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Kayseri merkezden 3 kardeş, 'Haydi toplanın, bayramı babamızın evinde geçirelim' diye köye gittiler ve maalesef orada da 16 vaka gerçekleşti. Bunları tedirgin olasınız diye söylemiyorum. Rehavete kapılmamanız için söylüyorum. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maske kullanacağız. Maskeyi yanımızda aksesuar olarak kullanmayacağız.

Ev ziyaretlerine, oturmalara ara verelim. İnanın bana bunun sonuçlarını çok yakın zamanda göreceksiniz."

Kayseri olarak vaka sayısında Türkiye ortalamasının yarısı seviyesinde olduklarını, bunu başarı olarak kabul etmediklerini anlatan Günaydın, Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların yüzde 80'inin taburcu edildiğini, bu konuda çok büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hizmete açılacak kütüphanelerle ilgili bilgi verdi.

Beyazşehir Halk Kütüphanesinin 400 kişi kapasiteli olduğunu, 12 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 70 süreli yayın aboneliğinin bulunduğunu belirten Büyükkılıç, sterilizasyon cihazıyla bütün kitapların sterile edilerek hizmet verileceğini kaydetti.

Bu süreçte 400 kişilik kütüphaneyi 88 kişilik gibi dizayn ettiklerinin bilgisini veren Büyükkılıç, şunları dile getirdi:

"Ziya Gökalp Semt Kütüphanemizde de 2 genç okuma salonu, çocuk bölümü, etkinlik konferans salonu, bilgisayar bölümü mevcut. Burada 250 kapasite, 6 bin basılı kitap, 22 bin elektronik kitap, 3 bin sesli kitap ve 70 süreli yayın bulunmakta. Salgın sürecinde sosyal mesafe kuralına uyarak kapasite şu anda 65 kişi dizayn edilmektedir. Argıncık Semt Kütüphanesinde ise 2 okuma salonu, sesli ders çalışma bölümü, çocuk, bilgisayar bölümü ve mescit bulunmakta. Kütüphanemiz 200 kişi kapasiteli, yine 6 bin basılı kitap, 22 bin elektronik kitap, 3 bin sesli kitap ve 70 süreli yayın imkanlarından faydalanılacak. Kütüphanemizde 200 kişilik kapasite 55 olarak dizayn edildi."

Konuşmaların ardından Günaydın, Büyükkılıç ve il protokolü, Beyazşehir Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Günaydın ve Büyükkılıç, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Kütüphane Ek Okuma Salonu'nun açılışını da video konferansla gerçekleştirdi.

Kaynak: AA