Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Midyat'ı ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Midyat'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Midyat'ı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Midyat'a gelen Ersoy, tarihi İbrahim Şabo Kültür ve Sanat Sokağında Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve eşi Ayfel Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından karşılandı.

Midyat Konuk Evi'ne geçen Ersoy ve beraberindekiler, Mardin'in yöresel reyhani oyunu ile karşılandı.

Daha sonra yöresel sanatçılardan oluşan müzik gurubu, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde kısa bir konser verdi.

Konukevini gezen Ersoy ve beraberindekiler, konaktaki eserleri inceledi. Pervin Ersoy daha sonra Midyat'ta çekimleri devam eden dizinin setini gezerek, oyuncularla sohbet etti.

Ersoy görüştüğü oyunculara, "Allah yolunuzu açık etsin. İzleyiciniz bol olsun." dedi.

Belediye Başkanı Şahin tarafından ilçenin tanıtımına katkıda bulundukları için dizi oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e fahri hemşehrilik unvanı ve plaket verildi.

Şahin, plaket takdiminde, "Midyat'ın tanıtımı için üstün gayret sarf ettiler. Hem Türkiye hem de dünya çapında tanınan bir ilçe Midyat. Huzurunuzda hem Ebru hanıma hem de Akın beye Midyat halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini fahri elçi ilan ettik. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Pervin Ersoy'a ziyaretinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, oyuncular Gupse Özay, Yasemin Sakallıoğlu ve rotahane gezi kulübü üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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