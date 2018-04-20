Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Ümmet Bilinci Dünya Barışının Teminatı"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Müslümanların birbirleriyle bu bilinç içerisinde kuracağı ilişki dünya barışı için de teminattır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanghay'ın yüz yılı aşkın tarihe sahip Şiaotaoyüen Camii'ni ziyaret ederek, Şanghay Müftüsü İmam Musa Jin ile görüştü. Çinli Müslümanların Türkiye'ye gelerek ilahiyat fakültelerinde eğitim almalarının önemine işaret eden Bakan Kurtulmuş, bunun iki ülke Müslümanlarının yakınlaşmasını sağlayacağını belirterek, Türkiye'de gerçek İslam'ı öğrenen Müslümanların farklı bazı akımlara kapılmayacaklarını söyledi. Türkiye'nin Çin'de yaşayan Müslümanlarla ilişkilerini daha sıcak tutmak istediğini ifade eden Kurtulmuş, burada yaşayan Müslüman toplumun bilgilendirilmesi açısından da destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Çin'de çok eski bir Müslüman topluluğun yaşadığının Türkiye'de de iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, "Birbirimizden daha fazla haberdar olmamız, kültürlerimize, birikimlerimize daha fazla vakıf olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslümanın yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş, ümmet bilincine işaret ederek, "Dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Müslümanların birbirleriyle bu bilinç içerisinde kuracağı ilişki dünya barışı içinde teminattır" dedi.

"Burada yaşayan Müslümanlar diğer milletler ile uyum içerisindedir"

Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını ve diğer milletlerle de uyum halinde yaşadıklarını dile getiren Şanghay Müftüsü İmam Musa Jin ise, sadece Şanghay'da 130 bin civarında Müslümanın yaşadığını, dışarıdan gelenlerle birlikte toplam Müslüman nüfusunun 200 bini bulduğunu ifade etti. Şiaotaoyüen Camii'nin buradaki Müslümanların özellikle cuma günleri buluşma noktası olduğunu anlatan Jin, şöyle devam etti:

"Bu caminin tarihi yüz yılı aşkındır. Bir başka camimiz daha vardır ve 650 yıl önce kurulmuştur. Çin'de 23 milyon Müslüman yaşamaktadır. Şanghay'da toplam 8 cami bulunmaktadır. Buradaki Müslümanların çoğu batı bölgelerinde yaşıyorlar. Şanghay modern bir şehirdir. Burada yaşayan Müslümanlar diğer milletler ile uyum içerisindedir."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanghay Müftüsü İmam Musa Jin'e Türkiye'den getirdiği el yazması Kur'an-ı Kerim hediye etti. - ŞANGHAY