Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı...
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz" Beyoğlu Talimhane Sahnesi'ne kavuştu Beyoğlu, Talimhane Sahnesi ile kültür sanata doyacak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler...

06.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:23

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz"

Beyoğlu Talimhane Sahnesi'ne kavuştu

Beyoğlu, Talimhane Sahnesi ile kültür sanata doyacak

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği'nce desteklenen Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamındaki Beyoğlu Talimhane Sahnesi açıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği'nce desteklenen Beyoğlu Kültür Yolu Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yer alan Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beyoğlu tanıtım filmi ile başlayan programın açılışında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a günün anlam ve önemine ithafen vazo hediye takdim etti. Ardından İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun dinletisi ile davetliler keyifli anlar yaşadı. Talimhane'de kurulan Beyoğlu Talimhane Sahne ile kültür ve sanat etkinlikleri tüm yıl boyunca toplamda 7 etkinlik ile ziyaretçileri ile buluşacak. Talimhane Sahnesi'ndeki ilk gösterim "Bir Nefes Dede Korkut" adlı tiyatro oyununun gösterimi ile 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

"Tarihi, kültürü ve sanatı bir araya getiren projelerimizden en önemlisi Talimhane Sahnesi projesidir"

Pandemi sürecinde normalleşme ile kültür sanat projelerine ağırlık verdiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projelerimizi, mümkün olan en hızlı şekilde tamamlamak için planlamalarımızı yaptık. Bir yandan Bodrum Kalesi, Sümela Manastırı gibi son derece önemli turizm varlıklarımızın restorasyon sonrası açılışlarını gerçekleştirdik; bir yandan da tarihi, kültürü ve sanatı bir araya getiren projelerimizin hızla tamamlanmasına yönelik adımlar attık. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri şüphesiz Beyoğlu Kültür Yolu projesidir. Bugün ise Beyoğlu Belediyemizle işbirliği içinde bu yolun kültür ve sanat anlamında ne kadar zengin olacağının ön gösterimi niteliğinde bir açılış yapıyoruz. Talimhane Sahne ve 8 Ağustos'ta başlayıp Eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak" ifadelerini kullandı.

"Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz"

Talimhane Sahnesi'nin 147 kişi kapasite olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Açılışını yapmakta olduğumuz 147 kişi kapasiteli Talimhane Sahne ile Beyoğlu Kültür Festivali de bu düşünceden hayat bulmuştur. Sahnemiz ve Taksim Talimhane bölgesinde yer alan sokaklar boyunca düzenlenecek kültür festivaliyle, küresel salgının etkisini hala sürdürdüğü bu süreçte halkımızı ve yabancı misafirlerimizi güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Talimhane Sahne'de ilk olarak 'Bir Nefes Dede Korkut' adlı temsil sanatseverlerle buluşacak. Festival boyunca İstanbul Devlet Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği, Modern Folk Müziği, Devlet Halk Müziği Toplulukları gibi ekiplerimiz sahne alacak. Konser ve temsillerin yanı sıra atölye çalışmaları ve sergiler de olacak" şeklinde konuştu.

"Beyoğlu'nun her tarafı kültür ve sanat kokacak"

Sanatın yaşaması ve devam etmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu bir kültür ve sanat şehri. Bu sanatın ve kültürün yaşaması farklı dinlere ait tınıların yayılması için seferber olduk. Bugün dünyamızda korona virüs ile mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Dün Beyrut'ta yaşanan acı hadise hepimizin yüreğini burktu. Ama hayat devam ediyor. Kültür ve sanatın yaşaması ve devam etmesi devletimize, milletimize, sanatçımıza hep birlikte destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler bu dönemde sanatın ve kültürün kalbi olan Beyoğlu'nda hem sanata ve kültüre destek hem de sanatçıya destek verebileceğimiz arayışlar içerisinde olduk. Elbette içerisinde bulunduğumuz alan yıllarca misafire ev sahipliği yapıyor. İstedik ki insanları ağırlayan bu bölge sanatı da kültürü de ağırlasın. Beyoğlu'nun her tarafı kültür ve sanat kokacak. Kültür ve Turizm Bakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş birliği ile bir araya geldik. Burada müzik dinletileri, tiyatro gösterileri, dans ve opera gösterilerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Misafirlerimizin güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı...

Kaynak: İHA

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