Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kız öğrenci yurdu açılışı yaptı

Kültür Kenti Vakfı tarafından Beyoğlu Çıksalın'da yapılan Özel İDA Kız Yurdu'nun resmi açılışı yapıldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, iş insanları Dursun Özbek, Azmi Ofluoğlu, Monik İpekel ve Feryal Gülman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"MERHAMET DUYGUSUNU ASLA KAYBETMEYECEĞİZ"

Vakıfların, Türk tarihinde her zaman özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milletin ihtiyaç duyduğu alanlarda tamamıyla gönüllülük esasına dayalı bir şekilde hizmetler üretmiş; devletin dışında sivil bir anlayışla birçok farklı alanda halkın ihtiyaçlarını karşılamayı öncelemiştir. Burada özellikle bir noktanın altını çizmek istiyorum.Vakıflarla ilgili yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmalarda bizim tarihimizin, medeniyetimizin aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olduğunun özellikle belirtilmesi tesadüfi bir şey değildir. Bugün herkes mazimizdeki o kutlu anlayışa saygı duymakta ve bu hassasiyeti kendilerine örnek almaktadır.Modern dünyada gelişmiş birçok ülke bizim tarihimizdeki vakıf geleneğinden ilham alarak kendi ülkelerinde benzer yapılar inşa etmiştir.Tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali olan vakıflarda yaşlılara, çocuklara, yetimlere, darda olanlara, ihtiyaç sahiplerine, ilmi ve sanatsal eğitim almak isteyenlere ve daha birçok spesifik alanda hizmetler sunulmuştur. Hiçbir zorlama olmadan tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen bu çabalar hiç kuşkusuz bizim dünya algımızdan bağımsız ele alınamaz. Bugün dünyanın tam da ihtiyaç duyduğu anlayış bizim vakıf geleneğimizin altında yatan bu gönüllülük düşüncesidir. Eğer siz dünyanın sadece kendinizden ibaret olmadığına inanırsanız böylesi bir anlayışa sahip olabilirsiniz.Her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, eşitsizliğin ortadan kalkması için kolektif bir şuurla mücadele eden vicdan sahibi insanların medeniyetimize armağan ettiği en önemli kurumların başında gelir vakıflarımız. Biz bu anlayışı tüm dünyaya göstermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sahip olduğu imkanları bölüşmesi gerektiğine inanan, kendisi tokken komşusunun aç yatmamasını hayatının merkezine alan, sadece kendisi için değil diğer insanları, hayvanları, doğayı da koruması gerektiğine inanan anlayış bu güçlü vakıfları kurar, yaşatır ve insanlığın hizmetine sunabilir.Bahsetmiş olduğumuz merhamet duygusunu asla kaybetmeyeceğiz. Bencilce, daha fazla tüketmeye odaklanan, toplumsal dayanışmadan uzak bir insanlık idealini kabul etmemiz mümkün olamaz. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmadan insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamak için, vicdanın sesini yükseltmeyi sürdüreceğiz. Çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz merhum Doğan Cüceloğlu'nun şu sözlerini aklımızdan hiç çıkarmamalıyız; 'Mükemmel değil, merhametli çocuklar yetiştirin. Karıncaları ezmeyen, ağaç dallarını kırmayan, çiçekleri ezip geçmeyen, sevgiyi hissetmeyi ve hissettirmeyi bilen çocuklar" diye konuştu.

"ADI YURT AMA ASLINDA BİR EV, GÜZEL BİR EV"

Konuşmaların ardından Özel İDA Kız Öğrenci yurdunun resmi açılışı kurdele kesilerek yapıldı.