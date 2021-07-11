Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan "güvenli turizm" vurgusu Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan "güvenli turizm" vurgusu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan 'güvenli turizm' vurgusu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı otellerde tedbirlerin en iyi şekilde alınıp uygulandığını, yerli ve yabancı turistlerin güvenli tatil yapmalarına imkan sağlandığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı otellerde tedbirlerin en iyi şekilde alınıp uygulandığını, yerli ve yabancı turistlerin güvenli tatil yapmalarına imkan sağlandığını belirtti.

Yavuz, AA muhabirine, Türkiye'nin kültür ve turizmde önemli potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Sadece deniz turizmine yönelik çalışma yapmadıklarını ifade eden Yavuz, turizmin çeşitlendirilmesine yönelik de faaliyetleri olduğunu bildirdi.

Özellikle kültür noktalarını turizme daha fazla dahil etmek istediklerini anlatan Yavuz, "Çünkü Türkiye'nin inanılmaz potansiyeli var. Turizmde sadece denizlere mahkum değiliz. Son 19 yılda yapılan yatırımlarla artık insanlar tarihi ve doğal yerleri daha çok gezmeye başladı, tatilinde buna daha çok yer vermeye başladı. Bu nedenle kültürel mekanlarımız eskiye oranla daha fazla ziyaretçi alıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Esas tatil, esas turizm böyle bir şey." dedi.

"Tedbirlere uyarsak ve aşılarımızı olursak gezmeye devam edebileceğiz"

Türkiye'nin "Güvenli Turizm Sertifikası"nı dünyada öncü şekilde ilk uygulayan ülkelerden olduğuna dikkati çeken Yavuz, konaklama tesislerinin bu programa ilgi gösterdiğini kaydetti.

Yavuz, Kovid-19 sürecinde gerekli tüm tedbirlerin alındığına değinerek, "Otellerimizde tedbirler en iyi şekilde alınıyor ve uygulanıyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenli şekilde tatillerini yapmalarını sağlıyoruz. Başta ören yerlerimiz, müzelerimiz, tiyatrolarımız, kültür merkezlerimiz olmak üzere buralarda da 'güvenli turizm' nosyonuyla tedbirleri alıp kültür faaliyetlerimizi başlattık." diye konuştu.

Turizm sektöründe çalışanların nisanda Kovid-19 aşılarının tamamlandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Şimdi aşılamayı toplum olarak çoğaltmamız ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Tedbirlere uyarsak ve aşılarımızı olursak gezmeye, seyahat etmeye devam edebileceğiz. Geçen yıl 16 milyon turist, 12 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Hedefimiz bu sene bunun çok daha üzerine çıkabilmek. Kurallara uyarsak hem sezon uzayacak hem de daha uzun seyahat edilebilecek. Ayrıca yabancı ziyaretçiler daha fazla gelmeye başlayacak. Gönül istiyor ki 25-30 milyon bandında ziyaretçi sayısına ulaşalım. Bu tamamen günlük vaka sayımızla ilgili. Aşı olsak bile disiplinimizi bozmamız, maske kullanmaya devam etmemiz gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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