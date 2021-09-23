Bakan Yardımcısı Demircan, Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Demircan, Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara Antik Kenti'ni gezdi ve devam eden kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'tan bilgi aldı.

Antik kentteki Osmanlı telsiz telgraf istasyonu, antik tiyatro, meclis binası, deniz fenerini gezen Demircan, Letoon ile Xanthos antik kentlerini de ziyaret etti.

Demircan'ı Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da eşlik etti.