"Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi uzatıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından açılan "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisinin süresi uzatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından açılan "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisinin süresi uzatıldı.

Basın, yayın ve matbaa alanlarında pek çok yeniliği Ebüzziya ailesinin 150 yılı aşkın tarihçesi, Kazlıçeşme Sanat'ta 15 Şubat'a kadar izlenebilecek.

Ziyaretçiler, mektuplar, aile albümleri, soy ağacı, aile üyelerine ilişkin bilgiler ve aileye ait bazı özel eşyaları görme imkanı bulacak.

Sergide, Takvim-i Ebüzziya, Matbaa-i Ebüzziya, Ebüzziya Kartpostalları, Meclis-i Mebusan Seçim Mazbatası başta olmak üzere arşiv kayıtları da bulunuyor.

Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde yaklaşık bir aylık çalışmayla hazırlanan sergi, yakın kültür tarihine ışık tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan