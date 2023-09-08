Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye'de sona erdi. Festivalde Türkiye ve yurt dışından katılan zurna sanatçıları performanslarını sergiledi. Festivalde ayrıca delbek çalan iki kadın sanatçı da yer aldı.

Zurna üstadları Fethiye'de buluştu

MUĞLA - Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 8. Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye'de sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen festivale Türkiye ve yurt dışından katılan zurna sanatçıları performanslarını sergiledi. Zurna üstadlarının bir araya getirildiği Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından farklı zurna sanatçıları katıldı.

Festivali Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde ikişer parça seslendiren zurna ustaları izleyicilerden büyük ilgi alkış aldı. Festivalde iki kadın, yöresel çalgı olan delbek ile performans sergiledi. Gecenin sonunda Elif Buse Doğan sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıların performansı, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izledi.