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''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

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Kartal Tibet'in yönettiği, Atıf Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Zübük' filmi, Ezel Akay'ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek.

Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Zübük filmini yeniden çekeceğini açıklayan ünlü yönetmen Ezel Akay, projenin başrol oyuncusunu da açıkladı.

'Ali İle Aramızda' programına konuk olan Ezel Akay, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın, Zübük'ün yeni versiyonunda başrolde oynayacağını söyledi. Yıllar önce de bu rolü teklif ettiğini ancak Ali Sunal'ın "Babamın oynadığı rolleri oynayamam" diyerek teklifi reddettiğini ifade eden Akay, bu karara saygı gösterse de zamanla Sunal'ı ikna etmeyi başardığını dile getirdi.

'Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

'EVRENSEL HİKAYE'

Yeni proje için heyecanını dile getiren Ezel Akay, "Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor" diye konuştu.

ALİ SUNAL'DAN ZÜBÜK PAYLAŞIMI

Ali Sunal da projenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Zübük paylaşımı yaparak "Selam" notunu düştü.

'Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Kültür Sanat
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Orhan:

Bu filme yasak gelir kesin

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Baş rolde secmenide belli degilmi..asil filmi millet cekicek az kaldi.

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