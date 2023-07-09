Zonguldak'ta maden işçilerine ödül

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen festival kapsamında maden işçilerine 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü' verildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, madencilerin kahraman olduğunu belirterek ödülü takdim etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerdeki üstün gayretleri dolayısıyla maden işçilerine verildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde kurulan sahnede konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 6 Şubat'taki deprem felaketinde fedakarca görev yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekibindeki maden işçilerine "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"nü verme kararı aldıklarını söyledi.

Maden işçisinin kahraman olduğunu anlatan Posbıyık, "Madencilerimize tüm madenciler adına Türkiye'nin Nobel'i olan Sevgi, Barış, Dostluk ödülünü vermeye karar verdik. Bu ekip bütün madencilerimizi temsil ediyor. Onlar bizim kahramanlarımız. En acılı günlerimizde, kendi canlarını feda ederek kurtarma ekibi olarak inanılmazı başardılar." dedi.

Posbıyık, madencilerin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük ses getirdiğini dikkati çekerek, "Biz Ereğliler olarak onlarla iftihar ediyoruz. Onlar bizim canlarımız. Hem cesaretlerini hem hayatlarını ortaya koydular. Allah onlardan razı olsun. Bütün madencilerimizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Ödülü madenciler adına ödülü alan Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan da ödül için teşekkür ederek, "Her şey bu millet için, bu vatan için." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında konser alanında bulunanlar Köfn ve Melek Mosso'nun şarkılarına eşlik etti.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle konser alanında boşluklar oluştu, vatandaşlar ilçe merkezindeki kapalı alanlara sığındı.

Başkan Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.