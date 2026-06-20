Türkülerle Türkiye Korosu'ndan unutulmaz konser

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Zonguldak'ta bulunan Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu 4/A Sınıf Öğretmeni Mustafa Çetin öncülüğünde, öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 60 kişilik dev bir koro kuruldu.

Öğretmen, veli ve öğrencilerin iş birliğiyle oluşturulan koro, yalnızca sınıflarda değil, sahnede de topluma örnek olmaya devam ediyor. Koroda, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan türküler, başarılı bir orkestranın eşliğinde seslendirilerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Ülkenin farklı bölgelerinden seçilen türkülerin yer aldığı konserde, eserlerin ortaya çıkış hikayelerinin de anlatılması dinleyiciler üzerinde derin izler bıraktı. Düzenlenen konser, öğretmen, veli ve öğrenci arasındaki bağı güçlendiren en etkili sanatsal köprülerden biri haline geldi. Etkinlik, eğitimin sadece sınıf ortamında gerçekleşmediğini gösteren başarılı bir örnek olarak büyük takdir topladı.

Programa Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Kamu- Sen Başkanı Şahin Ören, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Uygar Keskin, böylesine anlamlı bir etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli bir yansıması olduğunu belirterek, koroyu oluşturan sınıf öğretmeni Mustafa Çetin'i, görev alan öğretmenleri, velileri, öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti.

Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinin seslendirildiği konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdüren koro, yöresel kültürün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan etkinlik, öğretmen, öğrenci ve velilerin ortak çalışmasının eğitim ve kültür alanında ne kadar önemli sonuçlar ortaya koyabileceğini bir kez daha gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı